01.10.2020 19:39

Фоторепортаж: В Харькове проходит ежегодный фестиваль «Студенческая весна» (Горсовет)

Отборочный тур Городского фестиваля студенческой художественной самодеятельности «Студенческая весна» прошел в Муниципальном центре культурных инициатив.



//city.kharkov.ua

Конкурс проходил в нескольких номинациях:

- эстрадный, народный и академический вокал;

- современная, народная и бальная хореография;

- эстрадно-классический и народный инструментальный жанр;

- театральное искусство и оригинальный жанр.

В отборочном туре приняли участие более 200 творческих коллективов из 25 высших учебных учреждений города Харькова.

Жюри выбрало победителей, призеров и лауреатов конкурса. Лучшие творческие коллективы примут участие в гала-концерте, который планируется провести в октябре в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Организаторы фестиваля - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта и Харьковский городской центр досуга молодежи.