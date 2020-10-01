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01.10.2020  19:39   

Фоторепортаж: В Харькове проходит ежегодный фестиваль «Студенческая весна» (Горсовет)

Отборочный тур Городского фестиваля студенческой художественной самодеятельности «Студенческая весна» прошел в Муниципальном центре культурных инициатив.


//city.kharkov.ua
Конкурс проходил в нескольких номинациях:
 
- эстрадный, народный и академический вокал;
 
- современная, народная и бальная хореография;
 
- эстрадно-классический и народный инструментальный жанр;
 
- театральное искусство и оригинальный жанр.
 
В отборочном туре приняли участие более 200 творческих коллективов из 25 высших учебных учреждений города Харькова.
 
Жюри выбрало победителей, призеров и лауреатов конкурса. Лучшие творческие коллективы примут участие в гала-концерте, который планируется провести в октябре в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
 
Организаторы фестиваля - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта и Харьковский городской центр досуга молодежи.
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  студенческая весна, фестиваль, харьков
 
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