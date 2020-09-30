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30.09.2020  17:12   

Харьковчан приглашают на выставку по случаю 30-летия побратимства Харькова и Нюрнберга (Горсовет)

Выставка работ современных харьковских художников «Albrecht Dürer: Paraphrasen/Альбрехт Дюрер: парафрази» откроется завтра, 1 октября, в Харьковском художественном музее (ул. Жен-Мироносиц, 9).


//city.kharkov.ua
 
Как сообщили организаторы, выставка посвящена 30-летию побратимства между Харьковом и Нюрнбергом (Германия), а также 25-летию основания образовательной и культурной институции Харькова - «Дома Нюрнберга».
 
На выставке представлены работы художников, выполненные как в классических, так и новых формах визуального искусства, дополняющих реальность видимого. По замыслу кураторов, экспозиция объединяет несколько поколений авторов, разрабатывающих - каждый в своей манере - тему бытия и смерти, актуальную для всех времен. 
 
Как отметили организаторы выставки, изюминкой экспозиции станет оригинал работы Альбрехта Дюрера «Прогулка» из коллекции Харьковского художественного музея. Таким образом, великий мастер, гравюра которого используется одновременно с произведениями харьковских художников, становится нашим современником.
 
«Фигура блестящего мастера северного Ренессанса была выбрана для интерпретации неслучайно: Дюрер не только символизирует великую и прекрасную пору расцвета немецкого Возрождения, но и отражает изначальную славу самого Нюрнберга, ту художественную и культурную константу, которая навсегда соединила города-побратимы на основе межкультурного диалога, общности художественных движений, открытости художественных систем творчества и жизни. Как когда-то выгравировал на портрете своего товарища Виллибальда Пиркхеймера сам Дюрер: «Vivitur ingenio, caetera moris erunt» - «Мы живем духом, все остальное достанется смерти». Да, мы живем духом, и это нас объединяет», - отметили организаторы.
 
Презентация выставки начнется в 16:00.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  выставка, нюрнберг, харьков
 
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