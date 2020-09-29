Невидимые: в Харькове презентуют проект, посвященный детям и молодежи, нуждающимся в паллиативной помощи (ХОГА)

С 1 по 17 октября в галерее «Искусство Слобожанщины» будет экспонироваться фотовыставка «Невидимые».
Паллиативная помощь - это вид медицинской помощи, направленной на улучшение качества жизни пациентов (взрослых и детей) и их семей, которые сталкиваются с проблемами в связи с опасными для жизни заболеваниями. Это комплексный подход, направленный на снятие симптомов, ухудшающих качество жизни больного. Он включает диагностику, лечение, а также психологическую, социальную, культурную и духовную помощь. При правильном проведении паллиативная помощь позволяет предупредить и облегчить страдания.
Несмотря на то, что во всем мире, в том числе в Украине есть много людей, которые нуждаются в паллиативной помощи, получает ее лишь небольшой процент. Причиной этого является не всегда бесплатные услуги по предоставлению паллиативной помощи, ограничение доступа к необходимым препаратам и их постоянная нехватка, неподготовленность медицинских учреждений для оказания своевременной и качественной помощи, отсутствие программ развития паллиативной помощи на городском, региональном и государственном уровнях. Также помощь необходима не только больным, но их семьям.
Основная цель выставки - привлечь внимание общества к проблемам детей и молодежи, нуждающимся в паллиативной помощи, и поддержка семей, воспитывающих детей с особенностями развития.
Еще одной важной целью выставки является помощь Полине (9 лет) с синдромом мышечной атрофии, которой необходима операция по исправлению позвоночника.
Удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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