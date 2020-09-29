Невидимые: в Харькове презентуют проект, посвященный детям и молодежи, нуждающимся в паллиативной помощи (ХОГА)

29.09.2020 10:36

С 1 по 17 октября в галерее «Искусство Слобожанщины» будет экспонироваться фотовыставка «Невидимые».

На выставке будут представлены фотографии с детьми, имеющими особенности развития и проходящими паллиативное лечение, и семьями, их воспитывающими. В работах, представленных в экспозиции, изображены счастливые моменты семейной жизни героев выставки. Фотографии наполнены чувством душевной теплоты и любви - тем, что способно побороть все трудности и невзгоды.

Паллиативная помощь - это вид медицинской помощи, направленной ​​на улучшение качества жизни пациентов (взрослых и детей) и их семей, которые сталкиваются с проблемами в связи с опасными для жизни заболеваниями. Это комплексный подход, направленный на снятие симптомов, ухудшающих качество жизни больного. Он включает диагностику, лечение, а также психологическую, социальную, культурную и духовную помощь. При правильном проведении паллиативная помощь позволяет предупредить и облегчить страдания.

Несмотря на то, что во всем мире, в том числе в Украине есть много людей, которые нуждаются в паллиативной помощи, получает ее лишь небольшой процент. Причиной этого является не всегда бесплатные услуги по предоставлению паллиативной помощи, ограничение доступа к необходимым препаратам и их постоянная нехватка, неподготовленность медицинских учреждений для оказания своевременной и качественной помощи, отсутствие программ развития паллиативной помощи на городском, региональном и государственном уровнях. Также помощь необходима не только больным, но их семьям.

Основная цель выставки - привлечь внимание общества к проблемам детей и молодежи, нуждающимся в паллиативной помощи, и поддержка семей, воспитывающих детей с особенностями развития.

Еще одной важной целью выставки является помощь Полине (9 лет) с синдромом мышечной атрофии, которой необходима операция по исправлению позвоночника.