В Схід OPERA открыли юбилейный 145-й сезон (ХОГА)

Юбилейный сезон в Схід OPERA открыли концертом «Опера гала».
В этом сезоне в Схід OPERA планируют, наконец, провести премьеру балета «Спартак», которую отложили из-за карантина. Также в октябре в оперном будут праздновать юбилей легендарной балерины и балетмейстера, народной артистки Украины Светланы Колывановой.
Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.
Последний жаркий денек сентября: с утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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