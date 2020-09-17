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17.09.2020  08:04   

В Схід OPERA открыли юбилейный 145-й сезон (ХОГА)

Юбилейный сезон в Схід OPERA открыли концертом «Опера гала».


//kharkivoda.gov.ua
В этом году Харьковскому театру оперы и балета им. Н. Лысенко исполняется 95 лет.

Юбилейный сезон оперный театр начал в условиях «оранжевой» зоны карантина. В заведении выдержали все карантинные требования: проводят температурный скрининг, предусмотрена дезинфекция рук для всех, кто заходит в здание, и, конечно, выдержана социальная дистанция в зале - на 1500 местах размещаются только 220 зрителей.

В этом сезоне в Схід OPERA планируют, наконец, провести премьеру балета «Спартак», которую отложили из-за карантина. Также в октябре в оперном будут праздновать юбилей легендарной балерины и балетмейстера, народной артистки Украины Светланы Колывановой.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  хнатоб, схід opera, открытие сезона, харьков
 
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