В Схід OPERA открыли юбилейный 145-й сезон (ХОГА)

17.09.2020 08:04

Юбилейный сезон в Схід OPERA открыли концертом «Опера гала».

В этом году Харьковскому театру оперы и балета им. Н. Лысенко исполняется 95 лет.Юбилейный сезон оперный театр начал в условиях «оранжевой» зоны карантина. В заведении выдержали все карантинные требования: проводят температурный скрининг, предусмотрена дезинфекция рук для всех, кто заходит в здание, и, конечно, выдержана социальная дистанция в зале - на 1500 местах размещаются только 220 зрителей.

В этом сезоне в Схід OPERA планируют, наконец, провести премьеру балета «Спартак», которую отложили из-за карантина. Также в октябре в оперном будут праздновать юбилей легендарной балерины и балетмейстера, народной артистки Украины Светланы Колывановой.