Выставка мозаики откроется в Харькове

С 11 по 26 сентября в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться проект Марины Коган и Александра Бондаренко «Файна-мозаика», выставка работ воспитанников школы-интерната №14.
Мозаика - это монументальная и декоративно-прикладная техника создания изображений с помощью компоновки, набора и закрепления на совместной поверхности кусочков из твердого материала (цветных камней, керамических плиток, смальты, шпона, истолченного кирпича и других материалов), которые могут отличаться по цвету, фактуре и текстуре. Начиная свою историю еще во времена древних цивилизаций (Шумер, Античная Греция), постоянно эволюционируя и обогащая свои вариации, мозаика и сейчас вызывает большой интерес у многих ценителей прекрасного. Этому удивительному искусству и посвящен проект Марины Коган и Александра Бондаренко «Файна-мозаика», результатом которого стали мозаичные работы воспитанников школы-интерната №14.
В рамках арт-проекта «Файна мозаика» будут представлены работы детей разных возрастов из школы-интерната. Марине вместе с Александром удалось помочь им проявить в этой интересной технике свою фантазию, не бояться выходить за рамки, экспериментировать.
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