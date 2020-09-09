09.09.2020 08:23

Выставка мозаики откроется в Харькове

С 11 по 26 сентября в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться проект Марины Коган и Александра Бондаренко «Файна-мозаика», выставка работ воспитанников школы-интерната №14.



// culturа.kh.ua

Мозаика - это монументальная и декоративно-прикладная техника создания изображений с помощью компоновки, набора и закрепления на совместной поверхности кусочков из твердого материала (цветных камней, керамических плиток, смальты, шпона, истолченного кирпича и других материалов), которые могут отличаться по цвету, фактуре и текстуре. Начиная свою историю еще во времена древних цивилизаций (Шумер, Античная Греция), постоянно эволюционируя и обогащая свои вариации, мозаика и сейчас вызывает большой интерес у многих ценителей прекрасного. Этому удивительному искусству и посвящен проект Марины Коган и Александра Бондаренко «Файна-мозаика», результатом которого стали мозаичные работы воспитанников школы-интерната №14.



В рамках арт-проекта «Файна мозаика» будут представлены работы детей разных возрастов из школы-интерната. Марине вместе с Александром удалось помочь им проявить в этой интересной технике свою фантазию, не бояться выходить за рамки, экспериментировать.