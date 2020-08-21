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21.08.2020  18:31   

У парку Горького пройде виставка світлин воєнного Харкова

Виставка світлин Харкова часів Другої світової війни, приурочена до Дня визволення міста від нацистських загарбників, відкриється 22 серпня у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького.


//city.kharkov.ua
Як повідомив організатор виставки Габріел Михайлов, в експозицію увійдуть світлини, які раніше вже були опубліковані в книгах і представлені на минулих виставках, а також нові, придбані цього року. Всього на виставці буде представлено 200 світлин.
 
Крім того, харків'яни і гості міста зможуть побачити сучасні кадри Харкова, зняті харківським фотографом і співорганізатором виставки Володимиром Бисовим.
 
Початок заходу - об 11:00.
Тэги:  выставка, война, харьков
 
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