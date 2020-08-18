Харьков подтвердил ответственность за туристов и гостей города

Слобожанская столица стала одним из семи городов Украины, которые подтвердили свое участие в реализации глобального проекта «WorldTravel & TourismCouncil» Всемирного совета по туризму и путешествиям.
Теперь туроператоры, гостиницы, сети торговых и развлекательных заведений могут получить знак #SafeTravels, удостоверяющий признание международных протоколов безопасности WTTC, по социальной ответственности бизнеса в индустрии туризма и гостиничного предпринимательства.
На сайте Всемирного совета по туризму и путешествиям, разъяснили, что протоколы будут публиковаться поэтапно, предоставляя информацию и инструменты для взаимодействия и внедрения во время пандемии COVID-19 для отраслей, связанных с путешествиями и туризмом, что благодаря приведению частного сектора в соответствие стандартам должно значительно повысить безопасность путешественников.
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