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18.08.2020  08:29   

Харьков подтвердил ответственность за туристов и гостей города

Слобожанская столица стала одним из семи городов Украины, которые подтвердили свое участие в реализации глобального проекта «WorldTravel & TourismCouncil» Всемирного совета по туризму и путешествиям.


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Теперь туроператоры, гостиницы, сети торговых и развлекательных заведений могут получить знак #SafeTravels, удостоверяющий признание международных протоколов безопасности WTTC, по социальной ответственности бизнеса в индустрии туризма и гостиничного предпринимательства.

На сайте Всемирного совета по туризму и путешествиям, разъяснили, что протоколы будут публиковаться поэтапно, предоставляя информацию и инструменты для взаимодействия и внедрения во время пандемии COVID-19 для отраслей, связанных с путешествиями и туризмом, что благодаря приведению частного сектора в соответствие стандартам должно значительно повысить безопасность путешественников.

Источник:   «Урядовый курьер»
 Тэги:  туризм, харьков, знак, зарьков, всемирный, сертификат
 
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