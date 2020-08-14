14.08.2020 16:17

Харківські туроператори і готелі можуть отримати міжнародний знак #SafeTravels

Харків і ще шість міст України приєдналися до глобальної ініціативи «World Travel & Tourism Council» Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC).



//city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті междунароного співпраці, Харків визнав міжнародні протоколи безпеки WTTC і знак відповідності «Safe Travels Stamp». Це означає, що тепер туристичні компанії, готелі та індивідуальні заклади розміщення, об'єкти торгівлі, розважальні заклади можуть отримати знак #SafeTravels, і Всесвітня рада з туризму та подорожей публікуватиме для них протоколи, надаючи інформацію та інструменти для взаємодії і впровадження під час пандемії COVID-19.

«Ми будемо публікувати протоколи поетапно і, принаймні, для 11 галузей, включаючи готельний бізнес, пам'ятки, торгівлю на відкритому повітрі, авіацію, короткострокову оренду, туроператорів, конференц-центри, оренду автомобілів, страхування. Протоколи приводять приватний сектор у відповідність із загальними стандартами, щоб забезпечити безпеку співробітників і мандрівників», - наголошується на сайті WTTC.

У департаменті уточнили, що для того, аби отримати знак #SafeTravels, необхідно внести свою компанію до єдиного реєстру і підтвердити відповідність бізнесу протоколам безпеки WTTC. З електронною формою можна ознайомитися тут. Після цього учасники програми зможуть завантажити відповідний PDF-файл і використовувати його в маркетингових комунікаціях або електронних документах.

Зазначимо, що, крім Харкова, до ініціативи приєдналися Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг та Чернігів.