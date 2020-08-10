10.08.2020 15:49

Картины из-за решетки: осужденные готовятся к выставке

Сидельцы харьковской колонии участвуют в конкурсе.



//facebook.com

Как сообщает Служба исполнения наказаний, 7 августа 2020 в Харьковской колонии №43 начата подготовка осужденных к участию в конкурсе изобразительного искусства заключенных «Призванные к свободе», который организуется при поддержке Благотворительного фонда Каритас Киев.

Осудженные, участвующие в программе дифференцированного воспитательного воздействия «Творчество», в рамках работы кружка художественной самодеятельности, начали изготовление произведений, которые в дальнейшем будут переданы для участия в конкурсе.

Всего изъявили желание принять участие в конкурсе двое осужденных, будут изготавливать изделия в техниках: живопись масляными красками и резьба по дереву.

Как отметил заместитель начальника учреждения Евгений Панченко, администрация учреждения поддерживает и развивает любую полезную занятость осужденных, в том числе и участие в кружках художественного творчества.