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10.08.2020  15:49   

Картины из-за решетки: осужденные готовятся к выставке

Сидельцы харьковской колонии участвуют в конкурсе.


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Как сообщает Служба исполнения наказаний, 7 августа 2020 в Харьковской колонии №43 начата подготовка осужденных к участию в конкурсе изобразительного искусства заключенных «Призванные к свободе», который организуется при поддержке Благотворительного фонда Каритас Киев.
 
Осудженные, участвующие в программе дифференцированного воспитательного воздействия «Творчество», в рамках работы кружка художественной самодеятельности, начали изготовление произведений, которые в дальнейшем будут переданы для участия в конкурсе. 
 
Всего изъявили желание принять участие в конкурсе двое осужденных, будут изготавливать изделия в техниках: живопись масляными красками и резьба по дереву.
 
Как отметил заместитель начальника учреждения Евгений Панченко, администрация учреждения поддерживает и развивает любую полезную занятость осужденных, в том числе и участие в кружках художественного творчества.
Тэги:  конкурс, тюрьма, харьков
 
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