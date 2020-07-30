30.07.2020 11:07

Лирическое настроение: в Харькове открывается новая выставка

С 30 июля по 17 августа в Центре культуры и искусства на уулице Пушконской, 62 пройдет ​​выставка авторских работ Анны Кохан «Лирическое настроение».



// cultura.kh.ua

На выставке будут представлены авторские работы Анны Кохан в технике живописи.



Основной мотив в творчестве Анны Кохан - это поиск прекрасного в простом. «Эмоционально-окрашенное и волнующее трепетную душу настроение присуще работам художницы, показывает в романтизированных тонах мир, доступный каждому для видения, но не доступный всем для понимания. Чтобы понять истинность намерений и взглянуть на мир по-другому, нужно обязательно углубиться в часть человеческой души и осознать существование прекрасного мира вокруг нас. Именно это и сделала художница изобразив окружающую действительность через призму своего мировоззрения, лирического настроения, добавив к своим работам таких красок, которых пожелала ее душа...», – сообщают организаторы выставки.



Анна Кохан закончил ХУК, ХНУМГ А.М. Бекетова, ХНПУ им. С. Сковороды художественно-графический факультет и факультет психологии и социологии. Принимает участие в различных творческих конкурсах и мероприятиях. Ее работы были представлены на выставках в Харькове и за рубежом. Находятся в частных коллекциях. Живет и работает в Харькове.



Открытие выставки 30 июля в 17.00. Приглашаются все желающие.



Время работы: с 10.00 до 17.30, выходной - суббота, воскресенье.