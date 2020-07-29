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29.07.2020  09:51   

У парку Юність покажуть кіно під відкритим небом

Кінотеатр під відкритим небом організують 1 серпня у парку «Юність» у Холодногірському районі.


// city.kharkov.ua

Це буде програма для всієї родини, розрахована на весь вечір.

З 19:00 в парку працюватиме анімація для дітей, о 19:50 - розпочнеться концерт, а о 20:30 - показ фільму «Джуманджі».

Приєднатися до заходу можуть усі бажаючі. 

Організатори пропонують взяти пледи і просять не забувати про карантинні заходи - соціальну дистанцію і маски.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кино, харьков
 
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