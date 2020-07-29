29.07.2020 09:51

У парку Юність покажуть кіно під відкритим небом

Кінотеатр під відкритим небом організують 1 серпня у парку «Юність» у Холодногірському районі.



// city.kharkov.ua

Це буде програма для всієї родини, розрахована на весь вечір.

З 19:00 в парку працюватиме анімація для дітей, о 19:50 - розпочнеться концерт, а о 20:30 - показ фільму «Джуманджі».

Приєднатися до заходу можуть усі бажаючі.

Організатори пропонують взяти пледи і просять не забувати про карантинні заходи - соціальну дистанцію і маски.