29.07.2020 08:02

Об искусстве Древнего Египта расскажут на бесплатной лекции в Харкове

30 июля в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция «Искусство Древнего Египта» из нового цикла лекций по искусствоведению «Читаем памятники искусства».



culturа.kh.ua

Лектор Олег Коваль расскажет о о памятках искусства одной из колыбелей человеческой цивилизации - Древнего Египта.

Узная об истории их возникновения, особенностях и символизме, слушатели смогут самостоятельно проанализировать выдающиеся произведения древнеегипетского искусства.



Начало лекции в 17:00 по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.

Справка. Олег Владимирович Коваль - искусствовед, культуролог, семиотик, лингвист, член Национального союза художников Украины (секция искусствоведения), Международной ассоциации искусствоведов (АИС). Основная область его научных интересов - семиотика культуры, языка и искусства. Занимается также проблемами лингвистики дискурса и лингвоэстетики. Является сотрудником галереи "ART KhPI" и преподавателем истории искусства Харьковского художественного училища.