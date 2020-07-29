Об искусстве Древнего Египта расскажут на бесплатной лекции в Харкове

30 июля в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция «Искусство Древнего Египта» из нового цикла лекций по искусствоведению «Читаем памятники искусства».
Лектор Олег Коваль расскажет о о памятках искусства одной из колыбелей человеческой цивилизации - Древнего Египта.
Узная об истории их возникновения, особенностях и символизме, слушатели смогут самостоятельно проанализировать выдающиеся произведения древнеегипетского искусства.
Начало лекции в 17:00 по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.
Справка. Олег Владимирович Коваль - искусствовед, культуролог, семиотик, лингвист, член Национального союза художников Украины (секция искусствоведения), Международной ассоциации искусствоведов (АИС). Основная область его научных интересов - семиотика культуры, языка и искусства. Занимается также проблемами лингвистики дискурса и лингвоэстетики. Является сотрудником галереи "ART KhPI" и преподавателем истории искусства Харьковского художественного училища.
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