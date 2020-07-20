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20.07.2020  16:01   

В Харькове откроется фотовыставка «За далью - даль»

С 24 июля по 8 августа в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться персональная фотовыставка Евгения Зубкова «За далью - даль».


culturа.kh.ua

Две страны, с которыми связаны жизнь и творчество автора, – Украина и Канада – открываются на этой выставке с довольно необычного ракурса.

В работах Евгения Зубкова мы можем увидеть различные слои общества, субкультуры со своими устоями и правилами, пространства, близкие, но в то же время спрятаны глубоко в подсознание.

Автор любит экспериментировать с фото: мультиэкспозиции, графические по своему восприятию абстрактные композиции, раскрашенные фото, классическое стрит-фото, авторские приемы. С помощью различных техник фотографии, документальное сочетается с художественным, тем самым усиливая то ощущение окружающей реальности, которое автор пытается передать.

Выставка пройдет по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Время работы ВТ - СБ, 11:00 - 19:00.

Тэги:  выставка, харьков
 
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