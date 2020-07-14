14.07.2020 15:49

Харків'ян запрошують на фестиваль креативних індустрій

Фестиваль креативних індустрій «CreateKharkivFest» пройде 17-18 липня у Харківському національному університеті ім. Каразіна.



//city.kharkov.ua

До участі в заході запрошуються представники творчих професій, бізнесу, мешканці та гості Харкова.

Як повідомила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська, фестиваль об'єднає у собі різні сфери життя міста, у т. ч. культуру, творчість та інновації. Його мета - формування і розвиток сектора креативних індустрій, а також залучення інвестицій у цю сферу.

У програмі заходу - дискусійні панелі із зарубіжними гостями і відомими харків'янами, підписання меморандуму про намір створення кластера креативних індустрій, модні покази, концерт за участю симфонічного оркестру, хору та солістів Харківського театру опери та балету ім. Н. В. Лисенка.

Фестиваль транслюватиметься на Youtube-каналі « CreateKharkiv ». Також усі бажаючі зможуть поставити запитання на Telegram-каналі заходу @LetsCreateKharkiv.

Зазначимо, що 17 липня фестиваль проходитиме у Колонній залі Північного корпусу Харківського національного університету ім. Каразіна, а 18 липня - на території Ботанічного саду університету.

З програмою фестивалю можна ознайомитися тут.

Організатори заходу - управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Харківської міської ради за підтримки Харківського міського голови Геннадія Кернеса.