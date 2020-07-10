10.07.2020 15:51

Харьковский театр остался без главного режиссера

Главный режиссер Харьковского театра для детей и юношества Андрей Лебедь после истечения срока контракта участвовал в конкурсе на должность, но не выиграл его.



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Актеры переживают, что без главного режиссера театр может закрыться. Директор говорит, что критично на учреждение это не повлияет.

По какой причине комиссия не одобрила его кандидатуру, режиссеру неизвестно. За него заступилась часть актеров. Они считают, что на решение комиссии повлияло нежелание директора Татьяны Цвилой продолжать работать с Лебедем.

Конкурс проходил 23 июня. Кроме Андрея Лебедя, была еще одна претендентка, Яна Зеленая, но по результатам первого тура во второй она не прошла.

Повторно конкурс пока не назначен, сейчас труппа на месяц в отпуске. Актеры опасаются, что театр может остаться без главного режиссера и в дальнейшем из-за этого закрыться, а все вопросы по постановкам будет принимать директор самостоятельно или с участием художественной коллегии.

Цвилая заявления коллектива в предвзятом отношении к режиссеру отметает. По словам руководительницы, она создавала комиссию в соответствии с распоряжением Кабмина и никаких нарушений нет.

"Это был один из первых конкурсов, организованных по всем нормативным правилам. Не было никаких предварительных договоренностей. Никто не говорил кандидатам, подавать документы на конкурс или нет, потому что комиссия и так знает, за кого голосовать. Я формировала комиссию из профессионалов в творческой деятельности. Кто как голосовал, не знаю", – отметила Цвилая.

Новый сезон обычно стартует в сентябре, но из-за карантина сроки могут сдвинуться. Если к этому времени не удастся провести повторный конкурс, и театр останется без главного режиссера, – это не критично, отмечает Цвилая.