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10.07.2020  12:09   

Схід Operа Просто неба: ХНАТОБ открывает летнюю сцену (ВИДЕО)

На время карантина оперный театр открывает летнюю площадку.


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10 июля ХНАТОБ открывает сезон на летней площадке концертом «Гала Опера». В программе музыка из самых известных опер.

Как будет выглядеть новый «зрительный зал», в театре показали на видео с репетиции оркестра.

Будут соблюдены все санитарные нормы. Дистанция между местами 1,5 метра. Вход для зрителей в масках и после прохождения температурного скрининга.

Концерты планируют проводить до конца лета. Оперы и концерты проходят в сопровождении симфонического оркестра, балетные постановки – под фонограмму.

Тэги:  хнатоб, сезон, концерт, харьков
 
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