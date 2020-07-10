Схід Operа Просто неба: ХНАТОБ открывает летнюю сцену (ВИДЕО)

На время карантина оперный театр открывает летнюю площадку.
10 июля ХНАТОБ открывает сезон на летней площадке концертом «Гала Опера». В программе музыка из самых известных опер.
Как будет выглядеть новый «зрительный зал», в театре показали на видео с репетиции оркестра.
Будут соблюдены все санитарные нормы. Дистанция между местами 1,5 метра. Вход для зрителей в масках и после прохождения температурного скрининга.
Концерты планируют проводить до конца лета. Оперы и концерты проходят в сопровождении симфонического оркестра, балетные постановки – под фонограмму.
Именно сегодня будет легче признаться в своих затаенных чувствах, в том числе и в любви, или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
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