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07.07.2020  09:52   

ЕрмиловЦентр открывается после карантина фотовыставкой

С 7 до 17 июля в ЕрмиловЦентр пройдет выставка «Ревизии».


// Facebook

Проект объединил работы 42 художников, которые в течение последних двух лет учились в Chekachkov Photo Academy. География участников и проектов выходит за пределы Украины, достигая Германии и Канады.

«Ревизии» формируют критическое пространство, в котором зритель сталкивается с рядом мыслей, намеков и экспрессии авторов и авторов, каждый из которых артикулировал свой месседж в визуальной форме, рассказывают организаторы выставки.

Кураторы выставки Роман Пятковка и Игорь Чекачков придерживались в формировании экспозиции следующих принципов: не ограничивать свободу художников ни тематически, ни инструментально; выявить лейтмотив, содержательную доминанту выставки.

На этот раз лейтмотивом стала саморефлексия как ревизия самости, пристальный взгляд на собственные реакции, из которых рождается оценка и переоценка личных и общественных явлений. В кругу тем оказались исследования телесности и сексуальности, переживания личностного опыта сквозь призму социальных связей и наблюдения во время вынужденной самоизоляции.

Открытие выставки 7 июля в 18.00. График работы ЕрмиловЦентрв: вт-вс с 12:00 до 20:00.

Тэги:  выставка, харьков
 
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