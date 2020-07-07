ЕрмиловЦентр открывается после карантина фотовыставкой

С 7 до 17 июля в ЕрмиловЦентр пройдет выставка «Ревизии».
Проект объединил работы 42 художников, которые в течение последних двух лет учились в Chekachkov Photo Academy. География участников и проектов выходит за пределы Украины, достигая Германии и Канады.
«Ревизии» формируют критическое пространство, в котором зритель сталкивается с рядом мыслей, намеков и экспрессии авторов и авторов, каждый из которых артикулировал свой месседж в визуальной форме, рассказывают организаторы выставки.
Кураторы выставки Роман Пятковка и Игорь Чекачков придерживались в формировании экспозиции следующих принципов: не ограничивать свободу художников ни тематически, ни инструментально; выявить лейтмотив, содержательную доминанту выставки.
На этот раз лейтмотивом стала саморефлексия как ревизия самости, пристальный взгляд на собственные реакции, из которых рождается оценка и переоценка личных и общественных явлений. В кругу тем оказались исследования телесности и сексуальности, переживания личностного опыта сквозь призму социальных связей и наблюдения во время вынужденной самоизоляции.
Открытие выставки 7 июля в 18.00. График работы ЕрмиловЦентрв: вт-вс с 12:00 до 20:00.
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