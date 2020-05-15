15.05.2020 16:59

Каразінський музей проводить віртуальну виставку, присвячену Мечникову

Музей історії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна проводить віртуальну виставку, присвячену життю і діяльності Нобелівського лауреата Іллі Мечникова.



//city.kharkov.ua

Як повідомили у виші, експозиція приурочена до 175-річчя від дня народження вихованця і Почесного доктора Каразінського університету, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології і медицини (1908 рік) і знайомить з основними віхами життя вченого.

На онлайн-виствці представлені світлини Іллі Мечникова, його сім'ї і колег, місця в Харкові і світі, пов'язані з ученим, монети, медалі, конверти, марки тощо, випущені на його честь.

Також музей історії університету підготував онлайн-тест «Чи змогли б Ви повторити шлях відомого вченого, лауреата Нобелівської премії І. І. Мечникова». Ділитися результатами можна з хештегом #175_Мечніков.

Довідка. Ілля Ілліч Мечников - лауреат Нобелівської премії, відомий як засновник клітинної теорії імунітету. Завдяки його діяльності в науковому обігу з'явилося поняття «імунітет». Вчений заснував школу епідеміологів, мікробіологів, імунологів і патологів; брав активну участь у створенні науково-дослідних установ, які розробляли різні форми боротьби з інфекційними захворюваннями. Низка бактеріологічних та імунологічних інститутів, зокрема, в Україні, носить його ім'я. Під його безпосереднім керівництвом пройшли навчання понад 40 лікарів, які спеціалізувалися на лікуванні інфекційних хвороб.

Вчений народився на Харківщині 15 травня 1845 року. У 19 років закінчив природознавче відділення фізико-математичного факультету Харківського університету, у 25 років обраний професором зоології та порівняльної анатомії Новоросійського університету в Одесі. У 1888-1916 роках Ілля Мечников був завідувачем лабораторією Луї Пастера в Парижі. У 1908 році спільно з Паулем Ерліхом відзначений Нобелівською премією з фізіології та медицині за роботи з імунітету.