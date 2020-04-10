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10.04.2020  10:39   

У галереї «Мистецтво Слобожанщини» відбудеться онлайн-виставка писанок

Онлайн-виставка писанок Харківського міського клубу писанкарства ім. А.П.Овчаренко «Авторська писанка», присвячена Великодню, відкриється 14 квітня на інтернет-ресурсах галереї «Мистецтво Слобожанщини».


// cultura.kh.ua

В експозиції представлена ​​велика різноманітність робіт, виконаних в різних техніках розпису: писанки (Слобожанські, писанки інших регіонів України), дряпанки, травленки, бісерки-восківки, а також різьблені яйця тощо. Всього у виставці візьмуть участь 20 майстрів, а також представники творчої асоціації «Декор».

За словами організаторів, творчість авторів відрізняється вдалим поєднанням стародавніх українських традицій і сучасних художніх знахідок, при цьому кожна майстриня має свій власний стиль, світогляд і смаки, що робить експозицію ще більш естетично наповненою.

«Кожна писанка має не тільки естетичне значення, а й свій певний сенс і енергетику. Писанки створюються не тільки руками, але і душею, тому автори вкладають в них своє тепло і найкращі побажання: добра, любові, щастя, благополуччя, достатку, захисту від усіх проблем», - зазначили в галереї.

Відвідати експозицію онлайн можна на сайті галереї «Мистецтво Слобожанщини» Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва, а також на сторінках соцмереж у «Facebook» та «Instagram».

Довідка. Харківський міський клуб писанкарства був створений при центрі «Слобожанщина» в 1993 році. Клуб очолила Алла Павлівна Овчаренко (1939-2013), викладач образотворчого мистецтва, талановитий організатор і педагог, яка об'єднала навколо себе харків'ян різного віку і професій, від учнів до пенсіонерів.

Источник:   ХМР
 Тэги:  выставка, онлайн, харьков, мистецтво слобожанщины, писанки, коронавирус, карантин
 
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