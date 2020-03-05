05.03.2020 09:20

В YermilovCenter открывается выставка в стиле поп-арт

С 5 марта по 5 апреля в YermilovCenter пройдет выставка Сергея Якименко «Paradise Day».



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Харьковчанин Сергей Якименко – номинант премии PinchukArtCentre 2015, создатель коллажей и картин в стиле поп-арт. Один из наиболее интересных и перспективных художников, который предпочитает не размениваться на большое количество выставок.



«Paradise Day» – персональный мультимедийный проект, заключает творческую деятельность художника за последние несколько лет. Автором были созданы многочисленные живописные и инсталляционные работы, реализующих идею объединения культур Запада и Востока.



В стенах YermilovCenter будут представлены масштабные полотна, неоновые надписи, объекты и видеоарт. «Композиционная игра, по замыслу, свободно объединяет новейшие художественные направления и жанры, среди которых комикс, граффити и аниме. Яркие и хайп образы, которые давно пора, создают эффект присутствия в 3D-реальности. Быть «здесь и-сейчас» для художника означает вытеснить себя из вакуума прошлого. В мире, что требует изменений, Якименко ставит себе целью сосредоточиться прежде всего на культурных отношениях, которые в таком мировосприятии художника как раз и представляет актуальный украинский поп-арт», – сообщили организаторы выставки.



Открытие выставки – 5 марта в 18:00.



В рамках открытия состоится перформанс Dancer Stranger Band от театра Нефть с участием Артема Усика, Стаса Кононова и Александра Шая.