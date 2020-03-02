В Індустріальному районі відсвяткували Масляну (ФОТО)

Свято, присвячене Масниці, пройшло 29 лютого на площі біля Палацу дитячої та юнацької творчості «Істок».
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Не ждите ни от себя, ни от окружающих особой последовательности.
Второй день недели обещают пасмурным. Ночной мелкий дождь к утру может усилиться, но до полудня он должен закончиться. Днем без существенных осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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