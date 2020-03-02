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02.03.2020  16:19   

В Індустріальному районі відсвяткували Масляну (ФОТО)

Свято, присвячене Масниці, пройшло 29 лютого на площі біля Палацу дитячої та юнацької творчості «Істок».


//city.kharkov.ua
Голова Адміністрації Індустріального району Ольга Вельможна побажала харків'янам щастя, удачі та тепла.
 
«Масляна - це світле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай усі негаразди підуть геть разом із холодною зимою, нехай благополуччя і радість принесе довгоочікувана весна. Щастя, любові, достатку, взаєморозуміння і відмінного настрою!» - сказала вона.
 
Для гостей свята виступили творчі колективи району, були організовані конкурси та розваги.
 
 
 
Тэги:  масленица, праздник, харьков, идустриальный район
 
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