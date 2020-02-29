29.02.2020 10:33

Юные краеведы со всей Украины собрались в Харькове на философскую конференцию с посещением музеев и местных достопримечательностей(ФОТО)

С 26 по 28 февраля 2020 в Харьковской области традиционно проведен ХІV Всеукраинскую философскую историко-краеведческую конференцию ученической молодежи «Познай себя, свой род, свой народ ...», посвященную 90-летию детского туризма в Украине.



://dniokh.gov.ua

В работе секций конференции приняли участие 265 учащихся учебных заведений из 19 регионов Украины, в том числе Харьковщины. Юные краеведы представили обстоятельные доклады по различным вопросам краеведения и философии.

26 февраля 2019 участники конференции посетили Пархомовский художественный музей имени П.Ф. Лунева и ознакомились с главными историко-культурными достопримечательностями города Харькова.

28 февраля 2020 на базе коммунального учреждения «Харьковская областная станция юных туристов» Харьковского областного совета состоялось торжественное закрытие ХИV Всеукраинской философской конференции и награждение лучших участников мероприятия.