10.02.2020 13:49

День закоханих: у Будинку вчених пройде святковий літературно-музичний вечір

Нагородження переможців конкурсу сучасної української пісенної поезії «Я серце віддаю коханню…» та літературно-музичний вечір відбудуться 15 лютого у Будинку вчених (вул. Жінок-Мироносиць, 10).



//city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті культури, з 1 грудня по 15 січня у Центральній міській бібліотеці ім. В.Г. Бєлінського проходив конкурс сучасної української поезії «Я серце віддаю коханню», у якому взяли участь майже 90 осіб. За підсумками конкурсу, у номінації «Пісенна поезія» перемогли Ольга Біда, Валентина Журавель та Микола Манжос, у номінації «Музика» – Володимир Зачепа, Сергій Дорофєєв, Валерій Степанов, а кращими «Авторами-виконавцями» були визнані Микола Воротняк, Валентина Журавель та Микола Манжос.

15 лютого у Будинку вчених нагородять переможців конкурсу та представлять 13-й випуск літературно-художнього альманаху «Я - жінка...» Міжнародного жіночого клубу духовного спілкування «Лада», до якого увійшли твори переможців конкурсу. Після цього відбудеться літературно-музичний вечір «Я серце віддаю коханню», на якому виступлять конкурсанти, харківські поети, барди, автори-виконавці. Крім того, можна буде відвідати книжкову виставку-продаж «Харків поетичний».

Початок заходу - о 16:00.

Зазначимо, що конкурс було започатковано у 2019 році Центральною міською бібліотекою ім. В.Г. Бєлінського, Міжнародним жіночим клубом «Лада» та Харківським клубом пісенної поезії ім. Юрія Візбора.