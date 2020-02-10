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10.02.2020  13:49   

День закоханих: у Будинку вчених пройде святковий літературно-музичний вечір

Нагородження переможців конкурсу сучасної української пісенної поезії «Я серце віддаю коханню…» та літературно-музичний вечір відбудуться 15 лютого у Будинку вчених (вул. Жінок-Мироносиць, 10).


//city.kharkov.ua
Як повідомили у Департаменті культури, з 1 грудня по 15 січня у Центральній міській бібліотеці ім. В.Г. Бєлінського проходив конкурс сучасної української поезії «Я серце віддаю коханню», у якому взяли участь майже 90 осіб. За підсумками конкурсу, у номінації «Пісенна поезія» перемогли Ольга Біда, Валентина Журавель та Микола Манжос, у номінації «Музика» – Володимир Зачепа, Сергій Дорофєєв, Валерій Степанов, а кращими «Авторами-виконавцями» були визнані Микола Воротняк, Валентина Журавель та Микола Манжос. 
 
15 лютого у Будинку вчених нагородять переможців конкурсу та представлять 13-й випуск літературно-художнього альманаху «Я - жінка...» Міжнародного жіночого клубу духовного спілкування «Лада», до якого увійшли твори переможців конкурсу. Після цього відбудеться літературно-музичний вечір «Я серце віддаю коханню», на якому виступлять конкурсанти, харківські поети, барди, автори-виконавці. Крім того, можна буде відвідати книжкову виставку-продаж «Харків поетичний».
 
Початок заходу - о 16:00. 
 
Зазначимо, що конкурс було започатковано у 2019 році Центральною міською бібліотекою ім. В.Г. Бєлінського, Міжнародним жіночим клубом «Лада» та Харківським клубом пісенної поезії ім. Юрія Візбора.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  день влюбленных, валентинов день, харьков, концерт
 
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