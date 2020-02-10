Харьковские скульпторы покажут перфоманс «Винегрет»

С 11 февраля до 7 марта в Художественной галерее имени Генриха Семирадского пройдет коллективный первоманс «Винегрет»
На экспозиции будут представлены работы харьковских скульпторов - 50 скульптур, объектов и инсталляций, выполненных в различных материалах и техниках, от бронзы, мрамора и гранита до керамики, бетона, дерева и асфальта.
По мнению организаторов, эта выставка для всех, кому нравится современная скульптура, кто ностальгирует по классическим академическим искусством, и кто недавно заинтересовался модными трендами «современные объекты и инсталляции». Такая широкая целевая аудитория у выставочного проекта «Винегрет», и вы не уйдете с выставки без определенных эмоций: будь то эстетический шок или художественный релакс.
Торжественное открытие выставки состоится 11 февраля в 17:00 по адресу: Площадь Свободы, 6 (северный корпус ХНУ имени В. Н. Каразина).
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