05.02.2020 08:21

Городские миражи покажут на выставке в Харькове

С 7 по 29 февраля в малом зале галереи «Искусство Слобожанщины» будет экспонироваться персональная выставка графики Татьяны Ильиничны Грибановой «Городские миражи».



// cultura.kh.ua

Художница в своих графических работах представила собственный взгляд на город, предстает перед нами в разных образах, цветах, формах, смыслах.



«Это словно миражи, которые возникают и исчезают быстро, но могут оставить чувственный след в человеческом сердце. На картинах художницы город словно оживает, и начинает разговаривать со зрителем. Общается преимущественно знаками, которые, настроившись на нужную волну, можно понять и разгадать. И вещи, на первый взгляд показались марево, могут показать реальную сущность города - этого большого хранилища человеческих душ», – рассказали организаторы выставки.



Торжественное открытие выставки состоится 7 февраля в 17:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы)



Время работы выставки: ВТ - СБ, 11:00 - 19:00.



Во время работы выставки состоится ряд мероприятий:



11 февраля в 17:00 - цикл лекций по искусствоведению «Репин - неизвестный художник». Лекция 25. Лектор - доктор искусствоведения А. Шило.



18 февраля в 17:00 - лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве», тема: «Здесь было зверски убито Время! Кое-что о студенческой эпиграфике». Лектор - этнограф, фольклорист, культуролог, искусствовед, литературовед, поэт Михаил Красиков.



19 февраля в 16:00 - просмотр видеозаписи музыкального концерта мирового уровня из коллекции Е.Чайки.



21 февраля в 17:00 - цикл лекций по направлению искусствоведческая персонология. «Персона в области искусствоведения. Материалы и методы исследований». Тема 1 «Введение». Лектор - Олег Коваль.



27 февраля в 17:00 - творческая встреча с автором дебютной персональной выставки живописи и графики «Краски планеты, на которой ты не был» Дарьей Нагаец.



Вход свободный.