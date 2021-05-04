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04.05.2021  19:19   

Тройное ДТП: Врезался в легковушку и улетел в в забор (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информируют Телеграмм-каналы, на Сумской трассе - ДТП.
 
В районе Берминвод Skoda Octavia после столкновения с Daewoo Lanos, вылетев с дороги/, угодила в забор частного дома.
 
Ланос поворачивал налево, чёрный круизер Toyota  Prado ударил Daewoo Lanos в зад и вытолкнул на встречку, где ехала  Skoda Octavia. Последний сносит Lanos часть капота и влетвет в забор.
 
По предварительной информации, все живы-здоровы.
 
У водителя Шкоды травмирована голова.
 
 
 
 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, сумская трасса, берминводы, солоницевка, врезался в забор
 
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