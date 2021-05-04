Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Водилы на японце и корейце не разминулись на окружной (ФОТО)
04.05.2021  16:51   

ДТП: Водилы на японце и корейце не разминулись на окружной (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на окружной - ДТП.

Авария произошла в районе Военведа.

Дорога оказалась слишком мала для Mitsubishi и Hyundai.

По предварительной информации, пострадали только машины.

Тэги:  дтп, авария, харьков, окружная
 
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