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04.05.2021  11:46   

Газель сбила насмерть пешехода

От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте происшествия.

2 мая в 22:50 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 621 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» в г. Изюме.

Установлено, что 38-летний водитель автомобиля "ГАЗель" совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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