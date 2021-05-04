04.05.2021 11:46

Газель сбила насмерть пешехода

От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте происшествия.

2 мая в 22:50 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 621 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» в г. Изюме.



Установлено, что 38-летний водитель автомобиля "ГАЗель" совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.