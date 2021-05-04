Газель сбила насмерть пешехода

От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте происшествия.
2 мая в 22:50 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 621 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» в г. Изюме.
Установлено, что 38-летний водитель автомобиля "ГАЗель" совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
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Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
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