04.05.2021 10:18

Загорелась трава на обочине: вызвали пожарных (ФОТО)

В Купянске пожарные ликвидировали пожар на открытой территории.

3 мая в 16:56 на номер «101» поступило сообщение о пожаре вблизи частного сектора на ул. Лермонтова город Купянска. Горели мусор, ветки и сухие листья.



По вызову прибыли пожарные 44-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составила около 20 кв.м. Существовала угроза распространения пламени на значительную площадь.

В 17:03 спасатели локализовали, а уже в 17:20 - ликвидировали данный пожар.