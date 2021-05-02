02.05.2021 11:44

Пасхальное экспресс-освящение святой водой (ВИДЕО)

Забывший из-за спешки дома свечи, кадило и крест священник одним махом окатил паству святой водой из ведра.

Как информирует Телеграмм-канл Труха, в селах Шийковка и Изюмское, Боровского района Харьковской области состоялось оригинальное освящение куличей на Пасху.

В пасхальное священник, который должен был приехать в 6 утра и не бравший телефонной трубки, прибыл на полтра часа позже.

Ни свечек, ни креста, ни кадила он не привез, оправдываясь, что торопился и всё забыл.

Оригинальным стало и само освящение - священнослужитель одним движением окатил паству святой водой.