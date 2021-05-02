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02.05.2021  11:44   

Пасхальное экспресс-освящение святой водой (ВИДЕО)

Забывший из-за спешки дома свечи, кадило и крест священник одним махом окатил паству святой водой из ведра.

Как информирует Телеграмм-канл Труха, в селах Шийковка и Изюмское, Боровского района Харьковской области состоялось оригинальное освящение куличей на Пасху.
 
В пасхальное  священник, который должен был приехать в 6 утра и не бравший телефонной трубки, прибыл на полтра часа позже.
 
Ни свечек, ни креста, ни кадила он не привез, оправдываясь, что торопился и всё забыл.
 
Оригинальным стало и само освящение - священнослужитель одним движением окатил паству святой водой.
 
 
Тэги:  пасха, освящение, харьков
 
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