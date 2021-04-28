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28.04.2021  17:59   

Поддельный алкоголь из гаража: ликвидирован подпольный цех фальсификата (ФОТО)

Изъято 540 литров контрафакта - идет досудебное расследование.

Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного хранения, транспортировки и сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков (ч. 1 ст. 204 УК Украины).
 
По данным следствия, житель Харькова организовал незаконное изготовление алкогольных напитков в одном из помещений на территории гаражного кооператива, расположенного в Индустриальном районе.
 
Для производства суррогата смешивался спирт неизвестного происхождения с водой, ароматизаторами и прочими пищевыми добавками. Готовы «водка» и «коньяк» упаковывались в пластиковые емкости и в дальнейшем реализовывались через интернет и службы экспресс-доставки.
 
27 апреля 2021 года правоохранителями проведены санкционированные обыски на территории гаражного кооператива, в ходе которых изъято 540 литров фальсифицированных алкогольных напитков, пищевые добавки и оборудование для изготовления контрафакта.
 
Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Главного управления ДФС и Управления СБ Украины в Харьковской области.
 
Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению указанного уголовного правонарушения.
 
 
 
 
 
 
Тэги:  поддельный алкоголь, фальсификат, харьков, подпольный цех, контрафакт, ликвидация, афера, мошенничество, сурогат
 
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