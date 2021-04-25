Главная Новости Криминал и происшествия На территории харьковской хлопкопрядильной фабрики обнаружили ручную гранату Ф-1
25.04.2021  10:30   

На территории харьковской хлопкопрядильной фабрики обнаружили ручную гранату Ф-1

24 апреля пиротехники ГСЧС Украины обезвредили 9 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, на территории бывшей хлопкопрядильной фабрики, на ул. Залютинской, 8 в Харькове, была обнаружена ручная граната Ф-1. В Чугуеве житель дома на ул. Пушкина нашел у своего забора минометную мину диаметром 82 мм. А недалеко от поселка Печенеги в лесу найдено сразу 7 артиллерийских снарядов калибром 122 мм.

Пиротехники ГСЧС все обнаружненые взрывоопасные предметы уничтожили их на специальной подрывной площадке.

Ранее сообщалось, что в  Харькове возле дома на ул. Владислава Зубенко, 29Г была обнаружена  ручная граната калибром 40 мм

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, пиротехники
 
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