25.04.2021 10:30

На территории харьковской хлопкопрядильной фабрики обнаружили ручную гранату Ф-1

24 апреля пиротехники ГСЧС Украины обезвредили 9 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.



Так, на территории бывшей хлопкопрядильной фабрики, на ул. Залютинской, 8 в Харькове, была обнаружена ручная граната Ф-1. В Чугуеве житель дома на ул. Пушкина нашел у своего забора минометную мину диаметром 82 мм. А недалеко от поселка Печенеги в лесу найдено сразу 7 артиллерийских снарядов калибром 122 мм.



Пиротехники ГСЧС все обнаружненые взрывоопасные предметы уничтожили их на специальной подрывной площадке.

Ранее сообщалось, что в Харькове возле дома на ул. Владислава Зубенко, 29Г была обнаружена ручная граната калибром 40 мм