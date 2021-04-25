На территории харьковской хлопкопрядильной фабрики обнаружили ручную гранату Ф-1

24 апреля пиротехники ГСЧС Украины обезвредили 9 боеприпасов времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, на территории бывшей хлопкопрядильной фабрики, на ул. Залютинской, 8 в Харькове, была обнаружена ручная граната Ф-1. В Чугуеве житель дома на ул. Пушкина нашел у своего забора минометную мину диаметром 82 мм. А недалеко от поселка Печенеги в лесу найдено сразу 7 артиллерийских снарядов калибром 122 мм.
Пиротехники ГСЧС все обнаружненые взрывоопасные предметы уничтожили их на специальной подрывной площадке.
Ранее сообщалось, что в Харькове возле дома на ул. Владислава Зубенко, 29Г была обнаружена ручная граната калибром 40 мм
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