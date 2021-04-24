За прошедшие сутки пиротехники обезвредили 5 опасных находок времен Второй мировой войны

23 апреля пиротехники ГСЧС Украины обезвредили 5 боеприпасов времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, в Чугуевском районе в 10 м от автотрассы был найден 1 артиллерийский снаряд калибром 122 мм; в Первомайском районе, в с. Ефремовка - 1 минометную мину калибром 81 мм; в Харьковском районе, в поле возле с. Новый Коротич - 1 артиллерийский снаряд калибром 100 мм; в пгт. Солоницевка на расстоянии 250 м. от жилых домов - 1 артиллерийский снаряд калибром 122 мм; и в Харькове возле дома на ул. Владислава Зубенко, 29Г была обнаружена ручная граната калибром 40 мм.
Пиротехники изъяли взрывоопасные предметы и обезвредили их на специальной подрывной площадке.
Напомним, 19 апреля пиротехники ГСЧС Украины обезвредили 5 опасных находок времен Второй мировой войны.
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