20.04.2021 11:31

Взрывоопасный урожай собрали пиротехники ГСЧС на Харьковщине за прошедшие сутки

В понедельник, 19 апреля пиротехники ГСЧС Украины обезвредили 5 опасных находок времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.



Так, в г Чугуеве, в 2 км от с. Клугино-Башкировка в лесу был найден 1 артиллерийский снаряд калибром 122 мм; в Чугуевском районе, пгт. Печенеги, ул. Почтовая на пустыре обнаружили 1 минометную мину калибром 82 мм; в Волчанском районе, в 300 метрах от с. Бугаевка, в лесу, была обнаружена 1 авиабомба ФАБ-50; в Изюмском районе, с. Оскол ул. Широкая 25 в огороде местный житель нашел 1 ручную гранату калибром 39; и в Изюмском районе, с. Заводы в 2 км от села на берегу реки обнаружили 1 минометную мину калибром 82 мм.



По словам пиротехников, все найденные взрывоопасные предметы были изъяты, а также было проведено дополнительное обследование прилегающей территории. Других боеприпасов обнаружено не было. Взрывные работы проводились на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 23 марта саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили 4 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, обнаруженных в лесополосе возле села с. Натальино, Красноградского района.