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24.03.2021  08:55   

В лесу Натальевки нашли артиллерийские снаряды (ФОТО)

Саперы ГСЧС разминировали и обезвредили 4 взрывоопасных предмета.

23 марта саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили 4 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, обнаруженных в лесополосе возле села с. Натальино, Красноградского района.

Накануне боеприпасы в лесу обнаружил местный житель.

Взрывоопасные предметы уничтожены путем подрыва на специальной площадке.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, разминирование, харьков
 
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