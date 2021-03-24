В лесу Натальевки нашли артиллерийские снаряды (ФОТО)

Саперы ГСЧС разминировали и обезвредили 4 взрывоопасных предмета.
23 марта саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили 4 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, обнаруженных в лесополосе возле села с. Натальино, Красноградского района.
Накануне боеприпасы в лесу обнаружил местный житель.
Взрывоопасные предметы уничтожены путем подрыва на специальной площадке.
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