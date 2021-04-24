Подросток с ножом и нецензурной бранью набросился на полицейского в Харькове (ВИДЕО)

О массовой драке на площадке у Оперного театра сообщает Телеграм-канал ТРУХА. Они первые опубликовали видео с места происшествия, которое произошло вечером, 24 апреля.
На кадрах видно, как на место конфликта прибыли бойцы Нацгвардии и полиция. Они пытались перевести конфликт в мирное русло, но молодой человек с ножом начал нецензурно выражаться в адрес правоохранителя и угрожать ножом со словами: "У меня дядя полковник, что ты мне сделаешь, долбо#б".
Очевидцы сообщают, что парня позже увезли в районный отдел полиции. О пострадавших информации на данный момент нет.
В пресс-службе ГУНП пообещали дать официальный комментарий позже.
Ранее сообщалось, что полиция установила личности и изъяла оружие у "титушек", следовавших в Харьков из трех областей Украины
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Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day), который был учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association, WVA) в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а также общественного здравоохранения
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