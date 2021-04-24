24.04.2021 20:32

Подросток с ножом и нецензурной бранью набросился на полицейского в Харькове (ВИДЕО)

О массовой драке на площадке у Оперного театра сообщает Телеграм-канал ТРУХА. Они первые опубликовали видео с места происшествия, которое произошло вечером, 24 апреля.

На кадрах видно, как на место конфликта прибыли бойцы Нацгвардии и полиция. Они пытались перевести конфликт в мирное русло, но молодой человек с ножом начал нецензурно выражаться в адрес правоохранителя и угрожать ножом со словами: "У меня дядя полковник, что ты мне сделаешь, долбо#б".

Очевидцы сообщают, что парня позже увезли в районный отдел полиции. О пострадавших информации на данный момент нет.

В пресс-службе ГУНП пообещали дать официальный комментарий позже.

Ранее сообщалось, что полиция установила личности и изъяла оружие у "титушек", следовавших в Харьков из трех областей Украины