Инцидент у ХНАТОБа: подросток с ножом записал видеообращение с извинениями

Инцидент произошел вечером, 24 апреля, на площадке у ХНАТОБа.
Видеообращение опубликовал Телеграмм-канал Труха. На кадрах герой инцидента объясняет ситуацию и жалеет о своем поведении.
По его словам, компания молодежи начала толпой бить парня. В это время проходили правоохранители, которые никак не отреагировали на драку. В свою очередь автор видео решил защитить жертву избиения и стал махать ножом перед агрессивно настроенной толпой молодежи.
с Свою нецензурную брань и угрозы ножом в сторону правоохранителей он объяснил их бездействием в отношении избиения парня толпой. В конце своего сообщения он заявил о желании помочь пострадавшему в восстановлении справедливости.
Напомним, инцидент произошел 24 апреля у оперного театра в Харькове. Молодой человек с ножом начал нецензурно выражаться в адрес правоохранителя и угрожать ножом. Правоохранители сообщили, что с заявлениями ни одна сторона к ним не обращалась.
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