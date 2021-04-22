22.04.2021 09:21

Понаехали. Полиция установила личности и изъяла оружие у "титушек", следовавших в Харьков из трех областей Украины (ФОТО)

Автобусы с гражданами правоохранители остановили утром 21 апреля на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Мероприятия проводились в рамках масштабных антитеррористических учений на территории Харьковщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Харьковской области.



По словам правоохранителей, во время отработки оперативной информации о возможном прибытии на территорию региона групп молодых для участия в массовых провокациях, около 5:30 сотрудники отделения полиции № 1 Богодуховского РОП ГУНП в Харьковской области полиции на посту «Валки» совместно с патрульными полицейскими и сотрудниками УСБУ в Харьковской области остановили автобус «Мерседес», в котором находилось 16 мужчин.





Также, примерно в 06:30 сотрудники Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области полиции на въезде в город Изюм остановили микроавтобус «Мерседес Спринтер» с 18 лицами.



И чуть позже, около 7:20 на пересечении дорог М-18 и М-29 сотрудники отделения полиции № 3 хруп № 1 ГУНП в Харьковской области полиции совместно с полицейскими УПП в Харьковской области и сотрудниками Управления СБУ в Харьковской остановили еще один автомобиль «Мерседес Спринтер», в котором находилось 19 мужчин спортивного телосложения.



Всех пассажиров трех автобусов правоохранители доставили в терподразделения полиции для дальнейшей проверки, установления лиц и цели прибытия в регион.



Полицейские выяснили, что первая группа из 19 мужчин в возрасте от 21 до 50 лет являются жителями города Днепра.





Во время проверки второй группы молодых людей в возрасте от 23 до 47 лет выяснилось, что все они прибыли из Полтавы и Полтавской области. Во время их личного досмотра полицейские изъяли у 38-летнего полтавчанина предмет, похожий на телескопическую палку и нож с надписью «Гербер».

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Мужчину обязали явиться в ​​отдел полиции для сотрудничества со следствием.



Третья группа лиц в возрасте от 20 до 58 лет направлялась из Луганщины. Ее участники являются жителями Лисичанске и Северодонецка.



Во всех граждан при осмотре запрещенных к обороту предметов и вещей не обнаружено. Во время проверки равоохранители не установили их причастности к преступной деятельности. После профилактической беседы они были отпущены.

Напомним, что по словам руководителя пресс-центра СБУ Владислава Абдулы, приезд трех автобусов с "титушкамии в Харьков имел целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины.