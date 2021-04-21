21.04.2021 10:55

СБУ задержала автобусы с «титушками» на Харьковщине, которые хотели дестабилизировать ситуацию и создать «картинку для росCМИ»

В рамках масштабных антитеррористических учений на Харьковщине пресечено перемещение на территорию области нескольких групп "титушек" общей численностью более 60 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Харьковской области.



По словам силовиков, автобусы с «титушки» были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области.

Отмечается, что эти группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирование общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета.

"Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины", сообщили в ведомстве.