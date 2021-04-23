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23.04.2021  19:17   

ДТП: на шоссе разбились легковушки (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Веха, на Салтовском шосе, возле церкви - ДТП.

Столкнулись две легковушки.

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, салтовское шоссе, разбились легковушки
 
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