ДТП: на шоссе разбились легковушки (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 23 апреля Непредсказуемый день – ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить день творчеству. А еще лучше любви.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 23 апреля Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Всю вторую половину дня будет идти дождь.