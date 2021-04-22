22.04.2021 12:00

Присвоил средства ХАИ на лакокрасочной продукции - директор фирмы пойдет под суд

В Харькове подозревают директора одной из фирм в незаконном завладении чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 УК Украины).

По словам руководителя местной прокуратуры Эдуард Новиков, во время досудебного расследования установлено, что директор одного из ООО, в 2017 году вступил в преступный сговор с должностными лицами Студгородка Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», направленную на незаконное завладение средствами университета, с использованием процедуры и результатов проведения тендера при закупке лакокрасочной продукции.



Будучи в сговоре с директором ООО должностные лица Студгородка посодействовали победе своего человека в тендере.



Так противоправно было признано победителем тендера именно то общество, с директором которого был заключен преступный сговор.



С данной фирмой было заключено два договора по закупке лакокрасочной продукции по заведомо завышенным ценам.



После поставки товара и перевода средств на счет фирмы ее директор разницу между фактической и завышенной стоимостью продукции положил себе в карман.



Досудебное расследование осуществляет следственные следственного отдела Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - сотрудники Управления СБ Украины в Харьковской области.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.