Главная Новости Криминал и происшествия Присвоил средства ХАИ на лакокрасочной продукции - директор фирмы пойдет под суд
22.04.2021  12:00   

Присвоил средства ХАИ на лакокрасочной продукции - директор фирмы пойдет под суд

В Харькове подозревают директора одной из фирм в незаконном завладении чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 УК Украины).

По словам руководителя местной прокуратуры Эдуард Новиков, во время досудебного расследования установлено, что директор одного из ООО, в 2017 году вступил в преступный сговор с должностными лицами Студгородка Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», направленную на незаконное завладение средствами университета, с использованием процедуры и результатов проведения тендера при закупке лакокрасочной продукции.

Будучи в сговоре с директором ООО должностные лица Студгородка посодействовали победе своего человека в тендере.

Так противоправно было признано победителем тендера именно то общество, с директором которого был заключен преступный сговор.

С данной фирмой было заключено два договора по закупке лакокрасочной продукции по заведомо завышенным ценам.

После поставки товара и перевода средств на счет фирмы ее директор разницу между фактической и завышенной стоимостью продукции положил себе в карман.

Досудебное расследование осуществляет следственные следственного отдела Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - сотрудники Управления СБ Украины в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  хаи, студгородок, прокуратура
 
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