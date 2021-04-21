В Купянске возник пожар в продуктовом магазине

21 апреля в 2:44 произошел пожар в продуктовом магазине Купянска.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По словам огнеборцев, в магазине горел пластиковая отделки магазина и товар. Площадь возгорания составила 7 м2. Людей внутри помещения не было. На тушение пожара был подан пожарный ствол и уже в 03:00 огонь локализовали. В 3:55 пожар полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей площадь пожара не увеличилась.
Причина возникновения возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.
Напомним, 17 марта в Барвенково произошел пожар в магазине продовольственных товаров и аптеке по Центральной улице города.
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