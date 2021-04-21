21.04.2021 13:15

В Купянске возник пожар в продуктовом магазине

21 апреля в 2:44 произошел пожар в продуктовом магазине Купянска.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По словам огнеборцев, в магазине горел пластиковая отделки магазина и товар. Площадь возгорания составила 7 м2. Людей внутри помещения не было. На тушение пожара был подан пожарный ствол и уже в 03:00 огонь локализовали. В 3:55 пожар полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей площадь пожара не увеличилась.





Причина возникновения возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

Напомним, 17 марта в Барвенково произошел пожар в магазине продовольственных товаров и аптеке по Центральной улице города.