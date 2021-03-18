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18.03.2021  09:42   

Пожарные больше четырех часов тушили продуктовый магазин

В Барвенково ликвидирован пожар в магазине продовольственных товаров.

17 марта в 22:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в магазине продовольственных товаров и аптеке по Центральной улице города Барвенково.

К месту вызова было направлено оперативное подразделение 61-й гос пожарно-спасательной части на автоцистерне. По прибытию спасателей стало известно, что горела торговая зал и крыша на площади 200 кв.м.

В 00:50 пожар локализован, а в 3:30 полностью ликвидирован. Спасена часть здания, где размещена аптека.

Причина возникновения возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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