18.03.2021 09:42

Пожарные больше четырех часов тушили продуктовый магазин

В Барвенково ликвидирован пожар в магазине продовольственных товаров.

17 марта в 22:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в магазине продовольственных товаров и аптеке по Центральной улице города Барвенково.



К месту вызова было направлено оперативное подразделение 61-й гос пожарно-спасательной части на автоцистерне. По прибытию спасателей стало известно, что горела торговая зал и крыша на площади 200 кв.м.



В 00:50 пожар локализован, а в 3:30 полностью ликвидирован. Спасена часть здания, где размещена аптека.



Причина возникновения возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.