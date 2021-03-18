Пожарные больше четырех часов тушили продуктовый магазин

В Барвенково ликвидирован пожар в магазине продовольственных товаров.
17 марта в 22:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в магазине продовольственных товаров и аптеке по Центральной улице города Барвенково.
К месту вызова было направлено оперативное подразделение 61-й гос пожарно-спасательной части на автоцистерне. По прибытию спасателей стало известно, что горела торговая зал и крыша на площади 200 кв.м.
В 00:50 пожар локализован, а в 3:30 полностью ликвидирован. Спасена часть здания, где размещена аптека.
Причина возникновения возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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