На Харьковщине во время пожара в летней кухне погиб 62-летний мужчина

20 апреля в 13:17 в Служба спасания поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения в Балаклее.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия пожарных было установлено, что огнем охвачена летняя кухня. Площадь возгорания составила 12 м2. Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1958 г.р.
В 13:42 пожар был локализован, а в 14:34 полностью ликвидирован.
Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Напомним, 15 февраля в Боровском районе в селе Малеевка на территории частного домовладения произошло возгорании в летней кухне. Во время пожаротушения спасатели обнаружили внутри горящей постройки обгоревшее тело 59-летнего хозяина.
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