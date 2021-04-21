21.04.2021 10:21

На Харьковщине во время пожара в летней кухне погиб 62-летний мужчина

20 апреля в 13:17 в Служба спасания поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения в Балаклее.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.



На момент прибытия пожарных было установлено, что огнем охвачена летняя кухня. Площадь возгорания составила 12 м2. Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1958 г.р.



В 13:42 пожар был локализован, а в 14:34 полностью ликвидирован.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, 15 февраля в Боровском районе в селе Малеевка на территории частного домовладения произошло возгорании в летней кухне. Во время пожаротушения спасатели обнаружили внутри горящей постройки обгоревшее тело 59-летнего хозяина.