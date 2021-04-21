Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине во время пожара в летней кухне погиб 62-летний мужчина
21.04.2021  10:21   

На Харьковщине во время пожара в летней кухне погиб 62-летний мужчина

20 апреля в 13:17 в Служба спасания поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения в Балаклее.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных было установлено, что огнем охвачена летняя кухня. Площадь возгорания составила 12 м2. Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1958 г.р.

В 13:42 пожар был локализован, а в 14:34 полностью ликвидирован.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, 15 февраля в Боровском районе в селе Малеевка на территории частного домовладения произошло возгорании в летней кухне. Во время пожаротушения спасатели обнаружили внутри горящей постройки обгоревшее тело 59-летнего хозяина.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, труп, летняя кухня
 
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