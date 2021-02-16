16.02.2021 11:38

На Харьковщине в сгоревшей летней кухне нашли труп хозяина (ФОТО)

Во время пожара погиб мужчина 1961 года рождения.

В Боровском районе в селе Малеевка на территории частного домовладения произошло возгорании в летней кухне. Пожар произошел утром 15 февраля.

Прибывшие спасатели установили, что горит крыша и внутренние помещения летней кухни общими размерами 6х3 м. Здание кухни сразу обесточили и принялись за тушение огня. Во время пожаротушения спасатели обнаружили внутри горящей постройки обгоревшее тело 59-летнего хозяина.

Через три часа пожар был полностью ликвидирован.

Причина возникновения возгорания устанавливается.