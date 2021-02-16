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16.02.2021  11:38   

На Харьковщине в сгоревшей летней кухне нашли труп хозяина (ФОТО)

Во время пожара погиб мужчина 1961 года рождения.

 
В Боровском районе в селе Малеевка на территории частного домовладения произошло возгорании в летней кухне. Пожар произошел утром 15 февраля.
 
Прибывшие спасатели установили, что горит крыша и внутренние помещения летней кухни общими размерами 6х3 м. Здание кухни сразу обесточили и принялись за тушение огня. Во время пожаротушения спасатели обнаружили внутри горящей постройки обгоревшее тело 59-летнего хозяина.
 
 
Через три часа пожар был полностью ликвидирован.
 
Причина возникновения возгорания устанавливается.
 
Ранее Редпост писал, что в Чугуевском районе в гараже заживо сгорел 63-летний мужчина.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, труп, гсчс
 
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