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12.02.2021  17:20   

В Эсхаре в сгоревшем гараже обнаружен труп мужчины

В Чугуевском районе в гараже заживо сгорел 63-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

 
Пожар произошел 12 февраля в 12:57 в поселке Эсхар. На место немедленно выехали пожарные. Прибыв на место спасатели установили, что внутри гаража горят разные вещи на площади 10 квадратных метров.
 
Во время пожаротушения в очаге пожара обнаружено тело мужчины, 1957 года рождения.
 
 
В 13:35 огонь был локализован, в 14:18 ликвидирован.
 
Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.
 
Ранее мы писали, что в Песочине в жилом доме, где горели домашние вещи было обнаружено тело владельца квартиры, мужчина 1964 года рождения.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, труп, гараж, гсчс
 
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