12.02.2021 17:20

В Эсхаре в сгоревшем гараже обнаружен труп мужчины

В Чугуевском районе в гараже заживо сгорел 63-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пожар произошел 12 февраля в 12:57 в поселке Эсхар. На место немедленно выехали пожарные. Прибыв на место спасатели установили, что внутри гаража горят разные вещи на площади 10 квадратных метров.

Во время пожаротушения в очаге пожара обнаружено тело мужчины, 1957 года рождения.

В 13:35 огонь был локализован, в 14:18 ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.