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22.01.2021  11:00   

Под Харьковом нашли труп хозяина сгоревшего дома (ФОТО)

В Харьковском районе на пожаре погиб мужчина.

 
Как сообщили в пресс-службе областной ГСЧС, 21 января в 15:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Песочине.
 
На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи и диван на площади 20 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчина 1964 года рождения.
 
 
В 17:40 пожар был полностью ликвидирован.
 
Причина возникновения пожара устанавливается.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, песочин, труп
 
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