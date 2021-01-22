22.01.2021 11:00

Под Харьковом нашли труп хозяина сгоревшего дома (ФОТО)

В Харьковском районе на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе областной ГСЧС, 21 января в 15:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Песочине.

На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи и диван на площади 20 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчина 1964 года рождения.

В 17:40 пожар был полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.