На обочине дороги нашли минометную мину (ФОТО)

Пиротехники ГСЧС обезвредили минометную мину в Коломакском районе.
17 апреля пиротехники Межрегионального центра гуманитарного и быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили устаревший боеприпас времен Второй мировой войны.
Им оказался минометный снаряд (мина) калибром 82 мм, который обнаружили работники лесхоза Коломакского района Харьковщины.
Пиротехники ГСЧС изъяли найден взрывоопасный предмет и провели дополнительное обследование прилегающей территории. Других боеприпасов обнаружено не было. Взрывные работы проводились на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет.
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