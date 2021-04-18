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18.04.2021  11:35   

Самоубийцу на мосту спасли патрульные (ВИДЕО)

Патрульные стащили с перил парня, который намеревался прыгнуть с моста

Ночью 17 апреля, во время патрулирования Московского района, полицейские заметили парня, который сидел на перилах моста. Юноша имел обеспокоенный вид, поэтому патрульные решили действовать быстро.

Инспекторы остановили машину и поспешили на помощь. В момент, когда удалось подойти максимально близко, патрульный Сергей Лозовой схватил парня и перетащил его с перил в безопасное место.

Юноша рассказал полицейским, что из-за проблемных отношений он пришел на мост для размышлений. И поблагодарил патрульным за то, что они уберегли его от непоправимого поступка.

Полицейские доставили парня домой и передали родным.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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