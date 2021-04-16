16.04.2021 12:50

Во время пожара в Люботине сгорели 4 поросенка

В результате пожара в сарае погибла домашняя живность.

Об этом сообщили в главном управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.

Сообщение о пожаре в Люботине поступило пожарным в 07:55 в пятницу 16 апреля. Сообщалось что горит хозяйственная постройка.

Когда отделение спасателей прибыло на место вызова было установлено, что горит сарай с домашней живностью. Площадь горения составляла 50 м2.

К сожалению при пожаре 4 месячных поросенка погибло.

На локализацию огня огнеборцам потребовалось полтора часа и еще два часа на то, чтобы полностью ликвидировать пожар.

Причина возникновения огня и убытки устанавливаются.