Во время пожара в Люботине сгорели 4 поросенка

В результате пожара в сарае погибла домашняя живность.
Об этом сообщили в главном управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.
Сообщение о пожаре в Люботине поступило пожарным в 07:55 в пятницу 16 апреля. Сообщалось что горит хозяйственная постройка.
Когда отделение спасателей прибыло на место вызова было установлено, что горит сарай с домашней живностью. Площадь горения составляла 50 м2.
К сожалению при пожаре 4 месячных поросенка погибло.
На локализацию огня огнеборцам потребовалось полтора часа и еще два часа на то, чтобы полностью ликвидировать пожар.
Причина возникновения огня и убытки устанавливаются.
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День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь, днем местами грозы. Температура воздуха немного снизится.
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