Главная Новости Криминал и происшествия Во время пожара в Люботине сгорели 4 поросенка
16.04.2021  12:50   

Во время пожара в Люботине сгорели 4 поросенка

В результате пожара в сарае погибла домашняя живность.

Об этом сообщили в главном управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.

Сообщение о пожаре в Люботине поступило пожарным в 07:55 в пятницу 16 апреля. Сообщалось что горит хозяйственная постройка.

Когда отделение спасателей прибыло на место вызова было установлено, что горит сарай с домашней живностью. Площадь горения составляла 50 м2.

К сожалению при пожаре 4 месячных поросенка погибло.

На локализацию огня огнеборцам потребовалось полтора часа и еще два часа на то, чтобы полностью ликвидировать пожар.

Причина возникновения огня и убытки устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, люботин, сарай, поросята
 
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